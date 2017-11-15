Резолюция ООН по Крыму: кто голосовал против (список)

В Министерстве иностранных дел Украины назвали все страны, которые голосовали в ООН против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Он написал: "голосовали против вся русская рать: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР Сирия, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве. Нужны комментарии?».

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Как сообщал УНИАН, 14 ноября Третий комитет 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

Соавторами документа стали 42 страны, в частности Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Гаити, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кирибати, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Микронезия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Чешская Республика, Черногория, Швеция, Япония.

Украинские дипломаты отмечают, что, «несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации», за документ проголосовало 71 государство, против были 25 стран, 77 воздержались.

Проект резолюции является логическим продолжением прошлогодней резолюции Генассамблеи 71/205 по правам человека в оккупированном Крыму.

Во второй половине декабря Генассамблея ООН на пленарном заседании окончательно рассмотрит обновленный проект резолюции.