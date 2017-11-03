Климкин вызвал посла в Белграде на консультации по сербским наемникам на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал посла в Сербии Александра Александровича на консультации по поводу соблюдения международного права.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в своем Twitter.

"Вызвал Посла в Сербии Александровича на консультации по поводу соблюдения международного права и избежания использования граждан Сербии в качестве наемников", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Александрович в интервью сербскому изданию Balkan Insight заявил, что Россия использует Сербию, чтобы разжечь войну на Балканах и уничтожить Европу.

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Также посол заметил, что сербские власти не принимают никаких мер, чтобы пресечь участие своих граждан в военных действиях на востоке Украины, в то время как Москва "использует Сербию" в боевых действиях в других странах.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обвинил Александровича в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях из-за его заявления об отсутствии реакции сербских властей на участие ее граждан в войне на Донбассе на стороне контролируемых Россией боевиков.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что на временно оккупированной территории Луганщины с начала войны на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.