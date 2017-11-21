Переворот в "ЛНР": Плотницкий бежал в Россию

Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил о бегстве главаря террористической группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий покинул оккупированный Луганск и скрывается на территории Российской Федерации.

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"По данным моих источников главарь луганских террористов Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга", - написал Шевченко на своей странице в Facebook вечером во вторник, 21 ноября.

Ранее сайт РБК со ссылкой на источник в окружении Владислава Суркова сообщил, в конфликте между Игорем Плотницким и уволенным им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего. Сейчас Плотницкому не угрожает отставка, ему дали "последний шанс".

"Политический кризис в республике - это "процесс становления модели контрольного управления со стороны Москвы", - сообщил источник.

По его словам, в этом конфликте Кремль встал на сторону Корнета, но Плотницкого от власти пока не будут отстранять.

Эту информацию подтвердил другой источник РБК, близкий к администрации президента.

"Если Донецк достаточно независимый от Кремля, и по сути их отношения можно описать как ненавязчивый протекторат, то в случае с Луганском Москва решила скорректировать определенные процессы в республике и увеличить свое влияние", - пояснил близкий к помощнику президента источник.

По его словам, Западу это может показаться подтверждением версии о "марионетках", "но на самом деле в Москве тщательно взвесили все риски и приняли решение повлиять на политическую обстановку в Луганске".

Источник добавил, что ситуация в Луганске не означает, что в Кремле выдали "безграничный кредит доверия Плотницкому", но в администрации президента понимают, что "часть луганского хаоса - результат не совсем мудрой тактики главы ЛНР".

"Но идти на радикальные шаги и менять руководство пока не намерены. Ему дали последний шанс выстроить систему заново - но уже без внутренних разборок, скандальных покушений и убийств", - утверждает собеседник РБК.