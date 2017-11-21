В сети появилось видео въезда в оккупированный Луганск большой колонны военной техники

В сети обнародовано видео въезда в Луганск длиннющей колонны военной техники, которая, по словам очевидцев, состоит преимущественно из КамАЗов.

Видео захода военной техники обнародовали на канале Youtube сообщества «Другой Луганск». На ролике, датированном сегодняшним днем, можно увидеть движение военных автомобилей в темное время суток.

В комментариях пользователи предполагают, что колонна приехала из Донецка. Однако подтверждений этой информации пока нет.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в центре Луганска под прежнее управление МВД подогнали БТР, дом окружили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. 20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться этому приказу. Неизвестные заблокировали доступ к административным зданиям, сотрудники распущены по домам.

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Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что большое количество людей в центре Луганска является "продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности". Также он заявляет, что сегодняшний путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народной рады "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.