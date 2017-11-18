Среднемесячная зарплата Корчак в первом полугодии 2017 года была 100 тысяч гривень - СМИ
Премии работникам аппарата НАПК начали выплачиваться с июня 2016 года, их размер колебался в зависимости от должностей работников – от 25-200 процентов должностного оклада в июне до 450 процентов в декабре 2016 года.
В первом полугодии 2017 года средний размер заработной платы председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак составил 100,7 тысячи гривень в месяц против 143,6 тысячи гривен в прошлом году. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах аудита Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от сентября этого года, информирует Радио Свобода.
Среднемесячная зарплата заместителя председателя НАПК этого года составила 76,8 тысячи гривень, членов НАПК 69-76,4 тысячи гривень.
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Согласно отчету, премии работникам аппарата НАПК начали выплачиваться с июня 2016 года, их размер колебался в зависимости от должностей работников – от 25-200 процентов должностного оклада в июне до 450 процентов в декабре 2016 года.
В июле 2016 года председателю НАЗК Натальи Корчак было начислено 165,5 тысяч гривень премии. В среднем премия главы НАПК составляла 49,3 тысячи гривень в месяц.