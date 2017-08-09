НАПК планирует изменить порядок проведения полной проверки е-деклараций - Корчак

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) планирует изменить порядок проведения полной проверки электронных деклараций.

Об этом сообщила руководитель НАПК Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

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«Решили совместно с Общественным люстрационным комитетом и Сашей Дрик конструктивно подойти к изменениям в Порядок проведения полной проверки деклараций. Общественность внесла предложения, НАПК проработает и подготовит соответствующий проект решения о разъяснении Порядка», - написала она.

По словам Корчак, предложения, в первую очередь, касаются критериев, по которым уполномоченные лица НАПК, в соответствии с указанным Порядком, принимают решение о начале проверки.

«Имею в виду основания, по которым обращение заявителей в агентство с требованием проверки декларации того или иного декларанта на основе изложенных в обращении доводов, фактически становятся первоисточниками начала проверки», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, НАПК проводит детальную проверку деклараций 220-ти чиновников за 2015 и 2016 годы.

По состоянию на август агентство рассмотрело информацию из 376 обращений, полученных от физических или юридических лиц, из средств массовой информации и других источников.