Во Франции не видят оснований для ослабления санкций против России
Франция придерживается режима санкций против России, несмотря на то, что экономика страны несет потери.
Франция придерживается режима санкций против России, несмотря на то, что экономика страны несет потери.
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Как сообщает "Правительственный портал", об этом заявила министр по европейским вопросам министерства Европы и иностранных дел Франции Натали Луазо во время встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.
"Несмотря на то, что экономика Франции несет потери от санкций, наша страна придерживается санкционного режима, поскольку пока нет предпосылок для их ослабления", - сказала французский чиновник.
В свою очередь, Климпуш-Цинцадзе отметила, что европейские санкции против РФ остаются главным инструментом воздействия на политическое руководство России.
"На сегодняшний день это самый действенный способ давления на российский режим для выполнения Минских соглашений и прекращения агрессии против Украины. Украина рассчитывает на постоянную поддержку Франции в этом вопросе", - подчеркнула вице-премьер.