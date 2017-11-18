Во Франции не видят оснований для ослабления санкций против России

Франция придерживается режима санкций против России, несмотря на то, что экономика страны несет потери.

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Как сообщает "Правительственный портал", об этом заявила министр по европейским вопросам министерства Европы и иностранных дел Франции Натали Луазо во время встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

"Несмотря на то, что экономика Франции несет потери от санкций, наша страна придерживается санкционного режима, поскольку пока нет предпосылок для их ослабления", - сказала французский чиновник.

В свою очередь, Климпуш-Цинцадзе отметила, что европейские санкции против РФ остаются главным инструментом воздействия на политическое руководство России.

"На сегодняшний день это самый действенный способ давления на российский режим для выполнения Минских соглашений и прекращения агрессии против Украины. Украина рассчитывает на постоянную поддержку Франции в этом вопросе", - подчеркнула вице-премьер.