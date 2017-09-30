США усилят санкции против России, ограничения ударят по энергетическому и банковскому секторам

США сообщили о дальнейшем усилении санкций против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за ее агрессию против Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США, передает "Радио Свобода".

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Строгие ограничения будут введены через месяц, с 28 октября, на условиях финансирования российских компаний, находящихся под санкциями со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США.

Для таких российских компаний из энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для подсанкционных компаний из финансового сектора - до 14 дней с нынешних 30.