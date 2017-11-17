Львовские депутаты поддержали обращение УКРОПа о принятии нового Избирательного кодекса

На сессии Львовского городского совета депутаты единогласно поддержали обращение главы фракции УКРОП Игоря Телишевского к президенту и председателю Верховной Рады по поводу принятия нового Избирательного кодекса.

«Главная новация документа – региональные открытые избирательные списки – соответствует требованиям избирателей и демократическим международным практикам. Такая система даст людям возможность самостоятельно определять, кто будет представлять их интересы в законодательном органе и повысит ответственность депутатов перед избирателями», – отметил укроповец.

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По его словам, документ также предусматривает, что выдвигать кандидатов на общенациональных выборах могут только политические силы, которые имеют региональные организации не менее чем в 14 административно-территориальных единицах. Вместе с 4-процентным проходным барьером эта норма поможет очистить политическое поле от партий-однодневок и пиар-проектов.

«УКРОП уверен, что такой шаг будет способствовать развитию настоящих мощных политсил и откроет путь к изменению всей коррупционной системы в Украине, которую до конца не смог сломать ни один Майдан», – подчеркнул Игорь Телишевский.

Как известно, новый кодекс предусматривает проведение выборов по пропорциональной системе с открытыми списками. До сих пор в Верховную Раду выбирали конкретные политические партии, их руководитель решал, кто из кандидатов войдет в состав парламента от определенной политсилы. По новому кодексу избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретных кандидатов из списка.