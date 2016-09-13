По требованию УКРОПа Львовский облсовет обратился к Кабмину относительно введения моратория на повышение коммунальных платежей

Партия УКРОП собрала тысячи подписей жителей Львовщины за введение такого моратория в Львовской области. Петр Жукровский, глава фракции УКРОПа, продемонстрировал их присутствующим депутатам, призывая поддержать протест избирателей так, как это сделали многие районные и городские советы Львовщины.

«Мы выбрали такую мирную форму протеста, чтобы можно было вслед за Днипром и Киевом ввести такой мораторий в области и привести правительство в чувство», – рассказал Игорь Телишевский, руководитель Львовской областной организации «Украинское объединение патриотов –УКРОП».

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По словам укроповца, депутаты Львовщины явно «не дотянули» до своих избирателей, которые четко поняли, что пришло время остановить власть в ее стремлении решать проблемы за счет людей. «Власть должна искать решения, чтобы повышать уровень благосостояния людей до европейского, и параллельно – поднимать цены до мировых, а не наоборот», – прокомментировал он решение областного совета.

Также решением Львовского областного совета Кабинету Министров Украины предложено своевременно проводить индексацию зарплат и пенсий населения, установить прозрачный механизм ценообразования на газ и коммунальные тарифы. Кроме того, львовские депутаты предлагают Кабмину с 1 октября запретить арест имущества должников за несвоевременную уплату за жилищно-коммунальные услуги.