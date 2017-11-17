Луценко пригрозил Сытнику "проблемами с законом"

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник будет отвечать перед законом в случае подтверждения факта разглашения им данных из документа, который имел статус секретности.

Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Если подтвердится, что этот документ имел статус секретности, если подтвердится, что это делало должностное лицо правоохранительного органа, конечно, у него будут проблемы с законом. Но пока все это лишь предположения», - сказал он.

«В настоящее время зарегистрировано заявление, будут проведены соответствующие следственные действия, и все будет объективно", - заверил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обнародовал запись якобы разговора директора НАБУ Артема Сытника, в которой разглашаются материалы прослушивания жены прокурора Константина Кулика.

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«(На записи) лицо с голосом, похожим на голос директора НАБУ Артема Сытника, зачитало нескольким неизвестным лицам, которые, вероятно, не имеют доступа к государственной тайне, материалы прослушивания жены прокурора Кулика», - сказал Геращенко.

Депутат призвал Генпрокуратуру Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру проверить подлинность этих записей, и в случае их правдивости расследовать нарушения законодательства Сытником.

Сегодня, 17 ноября, Луценко заявил, что ГПУ расследует факт возможного разглашения секретных документов Сытником. "Зарегистрировано производство по факту возможного разглашения секретных документов, о чем сделала соответствующее заявление народный депутат (народный депутат из фракции "Народный фронт" Елена Масорина - УНИАН), а затем лицо, считающее себя пострадавшим. Наверное, вы видели эти пленки, на которых лицо, похожее на господина Сытника, перед рядом журналистов зачитывает материалы, полученные в ходе санкционированного судом прослушивания одной женщины", - сказал Луценко.

Как известно, НАБУ в декабре 2015 года начало расследование по подозрению в незаконном обогащении тогдашнего военного прокурора сил АТО Константина Кулика. Досудебным расследованием было установлено, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд объектов недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых значительно превышала его официальный доход. 14 апреля 2017 года Кулик был назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.