Геращенко обнародовал запись якобы разглашения Сытником материалов дела
Запись нардеп Антон Геращенко обнародовал на заседании Антикоррупционного комитета.
Народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") на заседании парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обнародовал запись якобы разговора директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, в котором разглашаются материалы прослушивания жены прокурора Константина Кулика.
Как передает корреспондент УНИАН, Геращенко заявил, что на днях в Интернете появилась запись разговора, в котором «человек с голосом, похожим на голос директора НАБУ Артема Сытника, зачитал нескольким неизвестным лицам, которые, вероятно, не имеют доступа к государственной тайне, материалы прослушивания жены прокурора Кулика».
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Депутат продемонстрировал эту запись, но присутствовавшим на заседании было трудно разобрать, о каких именно фактах идет речь. В записи содержалась ненормативная лексика.
Геращенко отметил, что, если факты, разглашенные лицом, голос которого похож на голос Сытника, "не были рассекречены в установленном порядке, то они составляют государственную тайну, являются материалами следствия, а разглашение этих материалов влечет за собой уголовную ответственность по трем статьям Уголовного кодекса: 328 - нарушение законодательства о государственной тайне, 387 - разглашение материалов досудебного следствия и 365 - превышение служебных полномочий».
Депутат призвал Генеральную прокуратуру Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру проверить подлинность этих записей, и в случае их правдивости расследовать нарушения законодательства Сытником.
Геращенко не является членом Антикоррупционного комитета, но он по настоянию депутатов из фракции "Блока Петра Порошенко" выступил в начале заседания комитета.
Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро в декабре 2015 года начало расследование по подозрению в незаконном обогащении тогдашнего военного прокурора сил АТО Константина Кулика. Досудебным расследованием было установлено, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд объектов недвижимого имущества и автомобили, стоимость которых значительно превышала его официальный доход.
14 апреля 2017 года Кулик был назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.