Геращенко обнародовал запись якобы разглашения Сытником материалов дела

Народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") на заседании парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обнародовал запись якобы разговора директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, в котором разглашаются материалы прослушивания жены прокурора Константина Кулика.

Как передает корреспондент УНИАН, Геращенко заявил, что на днях в Интернете появилась запись разговора, в котором «человек с голосом, похожим на голос директора НАБУ Артема Сытника, зачитал нескольким неизвестным лицам, которые, вероятно, не имеют доступа к государственной тайне, материалы прослушивания жены прокурора Кулика».

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Депутат продемонстрировал эту запись, но присутствовавшим на заседании было трудно разобрать, о каких именно фактах идет речь. В записи содержалась ненормативная лексика.

Геращенко отметил, что, если факты, разглашенные лицом, голос которого похож на голос Сытника, "не были рассекречены в установленном порядке, то они составляют государственную тайну, являются материалами следствия, а разглашение этих материалов влечет за собой уголовную ответственность по трем статьям Уголовного кодекса: 328 - нарушение законодательства о государственной тайне, 387 - разглашение материалов досудебного следствия и 365 - превышение служебных полномочий».

Депутат призвал Генеральную прокуратуру Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру проверить подлинность этих записей, и в случае их правдивости расследовать нарушения законодательства Сытником.

Геращенко не является членом Антикоррупционного комитета, но он по настоянию депутатов из фракции "Блока Петра Порошенко" выступил в начале заседания комитета.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро в декабре 2015 года начало расследование по подозрению в незаконном обогащении тогдашнего военного прокурора сил АТО Константина Кулика. Досудебным расследованием было установлено, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд объектов недвижимого имущества и автомобили, стоимость которых значительно превышала его официальный доход.

14 апреля 2017 года Кулик был назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.