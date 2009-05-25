Ющенко объяснил работникам игорного бизнеса, что ничего сделать не может

Около 1 тыс. работников игорного бизнеса пикетируют Украинский дом, где проходит форум «Власть и бизнес – партнеры» с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, с требованием обеспечить им условия для работы.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики стоят перед Украинским домом и держат транспаранты: «Дайте возможность нормально работать», «Нет - политизации предпринимательства», «Мы – граждане Украины. Мы имеем право на труд» и другие лозунги.

Президента Украины во время прибытия в Украинский дом участники акции встретили громкими возгласами.

В.ЮЩЕНКО подошел к пикетчикам и сказал, что у него еще есть четыре дня, чтобы принять решение относительно принятого Верховной Радой закона о запрещении игорного бизнеса. При этом Президент напомнил свое мнение о том, что если он просто заветирует этот закон, то «вето будет преодолено на следующий день».

В.ЮЩЕНКО отметил, что этот закон является популистским, и для решения проблемы предложил предпринимателям направить полномочных представителей для проведения консультаций со специалистами относительно дальнейшей судьбы этого закона.

Пока пикетирование Украинского дома продолжается.

Как сообщал УНИАН, 15 мая ВР приняла Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила надежду, что глава государства подпишет данный закон.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО отметил, что принятый Верховной Радой закон о запрещении игорного бизнеса не решает проблем в этой сфере, и пообещал, что проведет на этот счет дополнительные консультации со специалистами.

Президент отметил, что по своим внутренним убеждениям готов его подписать, хотя «закон унизителен и отодвигает нас от решения сути вопроса».