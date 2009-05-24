Янукович: раскола в ПР нет, но...

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в возглавляемой им партии ведутся острые дискуссии, но это не свидетельствует о расколе.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

На вопрос, существует ли раскол в Партии регионов, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что дискуссии в партии велись всегда, но сейчас “острый период времени, и возможно, она (дискуссия) острее, чем в некоторых случаях была раньше”.

“Но абсолютно ничего страшного нет”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Партия регионов, “является полноценным участником” политического процесса, который проходит в государстве.