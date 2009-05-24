У Тимошенко решили, что оценивать развитие регионов надо по-разному

Кабинет Министров принял постановление «О введении оценки межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации социально-экономического развития регионов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, целью постановления является оценка и сравнительный анализ неоднородности развития отдельных регионов или административно-территориальных единиц, что позволит определять основные причины, которые влекут дифференциацию социально-экономического развития регионов (городов, районов) и принимать соответствующие управленческие решения на государственном, региональном и местном уровнях, направленные на их устранение.

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, документом предусматривается утверждение перечней показателей, по которому будет осуществляться оценка межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации и методика ее проведения.

Оценка межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации социально-экономического развития регионов будет осуществляться ежегодно на межрегиональном и внутрирегиональном уровнях. Минэкономики будет осуществлять оценку на уровне регионов (Автономная Республика Крым, области, города Киев и Севастополь), а Совет министров Автономной Республики Крым, областные, городские Киевская и Севастопольская госадминистрации - в разрезе городов и районов

«Неравномерность в социально-экономическом развитии регионов за последние годы обрела масштабное значение. Проблема диспропорций в развитии регионов является актуальной как для стран с развитой рыночной экономикой, так и для развивающихся стран», - подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

В частности, отметил он, соотношение максимального и минимального значения ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) в Италии составило 2,1 раза, в Австрии – 2,0 раза, в Португалии - 1,8 раза. Тогда как диспропорции между странами - членами ЕС составила 5,5 раза (максимальное значение Люксембург – 53997,6 дол. США, минимальное Латвия – 9775,1 дол. США).

Аналогичная ситуация наблюдается в Украине, где на межрегиональном уровне диспропорция ВВП на душу населения, как наиболее показательного обобщающего показателя развития экономики, составляет 3,6 раза. В свою очередь, каждый регион имеет свою внутреннюю асимметрию развития. Так, в Днепропетровской области, территориальная структура которой насчитывает 13 городов областного значения и 22 района, 78,5% промышленного производства и 76,9% инвестиций в основной капитал сосредоточены в трех городах (Днепропетровск, Днепродзержинск и Кривой Рог).

Министр убежден, что принятие Постановления позволит ввести в практику работы центральных и местных органов исполнительной власти единую методику оценки межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации социально-экономического развития регионов.

Кроме того, это позволит отслеживать динамику и определять причины выявленных дифференциаций с целью предотвращения углубления территориальной неоднородности экономического пространства Украины, что создает угрозу экономической и социальной стабильности в развитии государства, а также своевременно реагировать на негативные процессы в регионах и принимать соответствующие управленческие решения на государственном, региональном и местном уровнях, направленные на их устранение.