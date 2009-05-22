Ехануров надеется, что Тимошенко извинится

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ надеется, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО извинится перед ним за обвинения в злоупотреблениях.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

Министр подчеркнул, что вокруг заключения Главного контрольно-ревизионного управления о хозяйственной деятельности Министерства обороны было устроено шоу.

Он в очередной раз отбросил все обвинения в коррупции и злоупотреблениях в адрес министерства.

«Я думаю, что те опровержения, которые мы подготовили и направили 20 числа, как и положено, дают мне основания сказать так: я думаю, что премьер извинится», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявленных масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

Президент, в свое очередь, отметил, что не видит оснований для отставки министра обороны, и назвал обвинения в коррупции в адрес Ю.ЕХАНУРОВА политическими манипуляциями.

21 мая министр обороны продемонстрировал журналистам документы, подтверждающие законную деятельность его ведомства и в земельной сфере, и в сфере питания военнослужащих. Ю.ЕХАНУРОВ назвал позицию правительства в этом вопросе «наездом».