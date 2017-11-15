Власть должна выполнить свой конституционный долг и разорвать дипломатические отношения с Россией – нардеп от УКРОПа

Представители власти в парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны хотят цинично «похоронить» внесенную УКРОПом поправку к законопроекту № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», которая предусматривает разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил глава политсовета УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

«Власть сознательно уклоняется от своих конституционных обязанностей – защищать Украину и разорвать дипломатические отношения с агрессором!» – написал парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook.

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Депутаты от УКРОПа поддержали в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, который, наконец, признает Российскую Федерацию государством-агрессором.

Тем не менее, понимая все подковерные игры власти, представители «Украинского объединения патриотов» внесли свои дополнения к документу, согласно которым правительство и президент должны наконец решиться на разрыв дипломатических отношений с враждебным государством.

«У нас нет никаких сомнений в том, что Россия – агрессор, и это должно быть отражено в украинском законодательстве. Но этого мало! С агрессором не может быть дипломатических отношений», – подчеркнул политик.

Тарас Батенко отметил, что голосование за соответствующую поправку покажет всей стране, кто на самом деле подпевает Москве. В свою очередь, представители УКРОПа сделают все для того, чтобы имена, фамилии и фото тех, кто будет выступать против разрыва дипотношений с агрессором, стали известны каждому украинцу.

«Можно долго говорить о любви к Украине, но ее следует подтверждать своими действиями! УКРОП и все украинские патриоты, ветераны АТО, матери и жены погибших и пленных на войне с Россией будут внимательно следить за тем, как станут голосовать народные депутаты Украины при рассмотрении нашей поправки о разрыве дипломатических отношений с Россией», – отметил нардеп.