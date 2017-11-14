Украина должна признать Россию агрессором и разорвать с ней дипломатические отношения – УКРОП

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила народный депутат из УКРОПа Ирина Констанкевич. По ее словам, соответствующая правка, которую внесли представители УКРОПа, должна быть учтена при рассмотрении во втором чтении законопроекта № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

«Если мы признаем данным законопроектом Россию агрессором, то должны разорвать с ней дипломатические отношения», – подчеркнула парламентарий.

Представительница УКРОПа отметила, что во всемирной истории отсутствуют прецеденты, когда страны продолжали дипломатические сношения во время вооруженного конфликта.

Также Ирина Констанкевич подчеркнула, что, согласно социологическим опросам, большинство граждан Украины поддерживают разрыве дипотношений с РФ. Однако действующая власть прибегает к полумерам, когда признает Россию агрессором на словах и продолжает активную торговлю на практике.

«Патриотическая позиция требует от нас категоричности и последовательности. Поэтому мы выступаем против торговли с агрессором и присутствия российского финансового капитала в Украине», – подчеркнула нардеп.

По ее мнению, законопроект о реинтеграции Донбасса должен также официально определять дату начала вооруженной агрессии против Украины и предусматривать механизмы возвращения Крыма на уровне с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.