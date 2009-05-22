Яценюк знает правила украинской политики - сговор, подкуп, интерес

Без кардинальных изменений власти Украина останется в состоянии стагнации. Об этом сказал народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК в ходе встречи со студентами и преподавателями в Черновицком национальном университете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК отметил, что «правила украинской политики - сговор, подкуп и личный интерес». «Это то, что мы построили за 18 лет», - добавил он. По его словам, вся украинская политика и парламент «контролируется несколькими людьми». По его словам, “никого не интересует страна – интересуют личные должности».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что приехал именно в Черновцы в свой день рождения, потому что «важно, чтобы каждый человек чувствовал свои корни». По его словам, свой жизненный путь он начал именно с университета. Земляки поздравили А.ЯЦЕНЮКА с днем рождения и подарили футболку и кепку с символикой университета, где он учился.

А.ЯЦЕНЮК также примет участие в презентации Черновицкой областной организации Инициативы «Фронт перемен».