В БЮТ говорят, что Ющенко стал в один ряд с однорукими бандитами

Блок Юлии Тимошенко требует немедленного подписания Президентом Виктором ЮЩЕНКО Закона Украины «О запрете игрального бизнеса в Украине» под авторством народного депутата от БЮТ Валерия ПИСАРЕНКО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ПИСАРЕНКО.

«Промедление Президента Украины с подписанием закона о запрете игрального бизнеса является неприкрытым лоббизмом владельцев казино и игральных автоматов», - такую позицию от имени БЮТ выразил В.ПИСАРЕНКО.

Политик считает, что, не подписывая закон, который запрещает игральные автоматы, Президент фактически ставит себя в один ряд с "однорукими бандитами", которые вытягивают средства из бумажников рядовых украинцев.

«Каждый день промедления не имеет объяснений, ведь азартные игры наполняют настоящее украинских семей горем и слезами», - заметил депутат.

В.ПИСАРЕНКО напомнил, что Верховная Рада приняла закон конституционным большинством, тем самым продемонстрировала неотвратимость своего решения.

«Сегодня лоббисты игрального бизнеса и владельцы казино и игровых автоматов готовы достать из своих закромов любые средства, чтобы получить вето Президента на данный закон. Однако позиция БЮТ неизменна – в Украине не должно существовать игрального бизнеса в таком виде, каким он является сегодня», - резюмировал парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 15 мая с.г. ВР 340 голосами приняла Закон «О запрете игрального бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игральный бизнес, но и участие в азартных играх. Согласно закону, к субъектам ведения хозяйства, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в государственный бюджет Украины.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила надежду, что глава государства подпишет данный закон.

В свою очередь В.ЮЩЕНКО считает, что принятый Верховной Радой закон о запрете игрального бизнеса не решает проблем в этой сфере и он проведет по этому поводу дополнительные консультации со специалистами. Президент отметил, что по своим внутренним убеждениям готовый его подписать, хотя «закон унизителен и отодвигает нас от решения сути вопроса».