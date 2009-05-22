Путин рассказал Тимошенко, что амбиции уходят вместе с деньгами

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН считает, что на сегодняшний день в условиях мирового финансового кризиса правительства стран-участниц Содружества Независимых Государств начали внимательнее прислушиваться к мнению друг друга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО после заседания Совета глав правительств стран СНГ.

Оценивая это событие, В.ПУТИН отметил, что сегодня на заседании было уделено достаточно много времени теме совместной работе правительств стран-членов СНГ в условиях кризиса.

«Амбиции уходят вместе с деньгами… Мы как-то начали больше слушать друг друга, искать возможности для совместной работы там, где она является эффективной», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что негативные процессы на мировых рынках сильно повлияли на экономику и России, и Украины, однако Украина пострадала больше.

«Россию и Украину процессы негативные на мировых рынках очень сильно затронули, особенно Украину. Мы это видим, причем очень многие вещи носят чисто объективный характер. Если закрылись рынки для металлургической промышленности, то ее некуда девать (продукцию – УНИАН), это понятно, приходится сокращать производство и людей высвобождать», - сказал В.ПУТИН.

Вместе с этим он надеется, что совместная работа правительств Украины и России поможет обеим странам быстрее выйти из сложной экономической ситуации.

В то же время В.ПУТИН считает, что Украина все таки имеет возможность радоваться некоторым успехам, например, в футболе. Он поздравил всех футбольных болельщиков Украины с блестящей победой «Шахтера» в матче за Кубок УЕФА.

«Нас радует то обстоятельство, что далеко от наших границ Кубок не уходит. В прошлом году «Зенит» выиграл, теперь передали эстафету Украине, будем надеяться, что потом вы его нам назад вернете», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что такие победы помогают преодолевать кризис.

Ю.ТИМОШЕНКО согласилась с ним. «Поднимают дух, это точно… В принципе Украина умеет побеждать, даже если там немножко дополнительного времени есть, как в последнем матче. Но я думаю, все равно мы побеждать умеем. И я рада тому, что мы в последнее время строим действительно очень конструктивные отношения между нашими странами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что совместная работа правительств двух стран довольно сильно активизировалась.

Вместе с тем премьер-министр Украины отметила, что как двустороннее сотрудничество Украины с Россией, так и сотрудничество в рамках СНГ сегодня приобретает «все больше и больше экономического смысла». По ее словам, сегодняшняя дискуссия в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ подтверждает то, что такие встречи становятся более продуктивными и наполняют экономическим смыслом сотрудничество между странами.

«Я думаю, что вот такое активное сотрудничество дает нам надежду, что мы будем переживать более надежно эти кризисные явления. И хочу отметить, что роль России для СНГ в это тяжелое время очень значима», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.