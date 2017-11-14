В Госдуме после заявлений в "ЛНР" о возвращении в Украину хотят признать оккупированный Донбасс

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (фракция КПРФ) заявил о необходимости признать оккупированный Донбасс, пока регион не вернулся в состав Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

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«Мы выступаем за признание Луганской и Донецкой народных республик и отсутствие такого признания приводит к тому, что политики в Луганске начинают шататься и говорить о возможности реинтеграции «ЛНР» в состав Украины», - сказал Новиков.

При этом он заявил, что в своих проблемах Россия должна разбираться сама «без внешнего вмешательства».

По его словам, сейчас осуществляется попытка раскачать ситуацию в РФ с целью «инспирировать цветную революцию», которая приведет к распаду страны.

«Россия обязана защищаться», - сказал Новиков.