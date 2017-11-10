В "ЛНР" готовы сменить название

Исполняющий обязанности "главы МИД" "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что самопровозглашенная республика может сменить название на то, которое хочет Украина.

По его словам, "ЛНР" вполне может называться "ОРДЛО" (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), как того требует Украина, передает ТСН.

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"Название не всегда важно. Украина называет нас так, как нравится ей и как написали европейские партнеры. Бог с ними! Давайте в международных документах будем зваться так, как того желают европейцы," - отметил он.

И добавил, что такое решение может существенно усилить переговорные позиции Луганска.

Ранее Дейнего высказался о готовности "ЛНР" вернуться в состав Украины. Чего, по его словам, требует мировое сообщество, которому Луганск не может противостоять.