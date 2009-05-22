Назарбаев не вышел встретить Путина

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не вышел встретить российского премьера Владимира Путина даже в холл своего президентского дворца. Об этом пишет "Коммерсант".

Вот как корреспондент этого российского издания описывает свои впечатления от увиденного:

"Владимир Путин приехал в президентский дворец Астаны в половине седьмого вечера. Его ждал почетный караул, которым, впрочем, список встречающих и ограничивался.

В безразмерном холле дворца, созданного архитектурным гением Нурсултана Назарбаева из гипсокартона и пластика, было пустынно и даже тоскливо.

Обычно господин Назарбаев встречает коллег в этом холле. Но вчера Владимир Путин вошел, огляделся, скинул не глядя пальто на руки кому-то из шедших сзади, подошел к лифту, на секунду замявшись и словно не веря, что у господина Назарбаева нашлись настолько более важные дела, что не хватило времени не то что приехать в аэропорт, как еще меньше года назад, а хотя бы спуститься на лифте с четвертого этажа,— и зашел в этот лифт. Мелочь. А неприятно. ("А как вы думали? Нам китайцы десять миллиардов долларов дали, так их премьер-министра Назарбаев, конечно, вышел встретить",— сказала мне через несколько минут казахстанская журналистка с нисколько не скрываемой гордостью за свою страну и ее бессменного президента.)