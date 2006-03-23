Крещатик перекроют

Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО подписал распоряжение о перекрытии движения транспорта по ул. Крещатик 23-24 марта во время проведения политическими силами культурно-творческих мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной мэрии, во исполнение этого решения мэр города обратился к Главному управлению МВД Украины в Киеве с просьбой обеспечить перекрытие движения всех видов транспорта по ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади) в указанные дни с 18.00 до 22.00. Также А.ОМЕЛЬЧЕНКО просит правоохранительные органы обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятий.

В свою очередь, КП „Киевпастранс”, Коммунальная служба перевозок должны внести соответствующие изменения в работу пассажирского транспорта общего пользования. КП „Киевский метрополитен”, КП „Киевпастранс”, Коммунальной службе перевозок по окончании культурно-творческих мероприятий в центральной части города следует предусмотреть увеличение количества подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком, а также обеспечить дежурство ответственных лиц на линии.

Как сообщал УНИАН, сегодня и завтра на Майдане Незалежности БЮТ с 17.00 организует гала-митинги и концерты. В частности, сегодня, 23 марта, в 18.00 планируется выступление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Кроме этого, сегодня начал свою акцию блок Наталии Витренко "Народная оппозиция". Они установили около своих 400 палаток от Главпочтамта до ЦУМа. Палаточный городок будет стоять на Крещатике до тех пор, пока не будут объявлены результаты парламентских выборов 26 марта.