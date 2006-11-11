Только Ющенко и Наша Украина удерживают регионалов от ”полной капитуляции”

Сегодня только Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его политическая сила «Наша Украина» являются тем бастионом, который удерживает «регионалов» от «полной капитуляции перед восточным соседом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель совета НСНУ Роман БЕССМЕРТНЫЙ, выступая на съезде политической партии "Народный Союз “Наша Украина".

По его словам, «мы снова воюем за Украину и за ее будущее». Он также отметил, что партия должна реализовать концепцию европейской Украины, согласно которой Украина должна стать членом НАТО, ВТО и ЕС.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, партия предлагает украинцам европейские ценности, европейскую свободу и европейский достаток. «Нам нужно взять украинских граждан за руку и вести в Европу. Это наша миссия», - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, если будет необходимо, то нужно идти к каждому украинцу и объяснять, что значит жить в Европе. Р.БЕССМЕРТНЫЙ считает, что правительство Юрия ЕХАНУРОВА полностью подготовило Украину к вступлению в ВТО, а МИД, Минобороны согласовали план получения членства в НАТО. «У нас был правильный алгоритм - ВТО, НАТО, ЕС», - отметил он. Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что у партии должен быть один вектор – евроатлантический, без каких-либо приписок относительно стратегических партнеров.