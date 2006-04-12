Железная дорога резко повышает цены на билеты

Министерство транспорта и связи Украины совместно с Министерством экономики изучает возможность повышения цен на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на 40% в 2006 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Виктор БОНДАРЬ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Ожидается, что в этом году тарифы будут подняты на 40-50%, и это скажется на увеличении фактической стоимости билетов на 5-20 грн.», - сказал министр.

В.БОНДАРЬ сообщил, что в минувшем году убытки по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом составили 2,4 млрд. грн. Он отметил, что в настоящее время стоимость пассажирских перевозок в Украине в 3,5-4 раза меньше, чем в России и Беларуси. Министр также сообщил, что до 2008 года министерство планирует повысить стоимость пассажирских перевозок железнодорожным транспортом до уровня 70-80% к их себестоимости.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Генеральный директор «Укрзализныци» Василий ГЛАДКИХ сказал: «Я однозначно заявляю, что повышения тарифов на пассажирские перевозки не будет. Украинская железная дорога - государственная, и исправно выполняет социальную функцию. Нет еще у людей той достойной заработной платы, чтобы покупать дорогие билеты», - отметил В.ГЛАДКИХ.

На сегодня железнодорожный транспорт является самым доступным видом транспорта в Украине. Стоимость проезда по железной дороге в пригородном сообщении составляет одну копейку за километр. Ежегодно убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок составляют 2,4 млрд. грн., однако государство компенсирует их за счет железнодорожных грузовых перевозок и из других источников.

В то же время, убежден В.ГЛАДКИХ, тарифы на перевозку грузов нужно повышать, приблизительно, на 1-2 % в месяц, с учетом процента инфляции. Поскольку сегодня украинские тарифы на перевозку грузов вдвое ниже, чем в России, и в 5 раз ниже, чем в Европе.