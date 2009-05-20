Ехануров: когда уволят, я много чего расскажу

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ намерен завтра провести встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, чтобы обсудить требование правительства о его отставке с должности министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Есть порядок. Раз есть такие обвинения, я обязан доложить ему (Президенту). Наверное, это будет завтра», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр обороны считает, что сегодняшнее заседание правительства, на котором заслушивались результаты проверки Минобороны, является «тренировкой» перед избирательной президентской кампанией.

«Я бы очень не хотел, чтобы вопрос министра повлиял на развитие вооруженных сил. Это не игрушки. Это очень сложная задача в условиях, когда на подготовку войск ничего нет. Вот на миротворцев заканчиваются деньги. Решения нужно каждый день принимать. Но для того, чтобы меньше заниматься проблемами бюджета, устраиваются такие шоу, как сегодня», - пояснил он.

Ю.ЕХАНУРОВ считает, что с точки зрения избирательных технологий сегодняшнее заседание правительства организовано «очень грамотно». «Очень грамотно сделано, расставлены люди, работают, ощущается, что команда тренируется перед избирательными процессами», - считает он. По его мнению, вопрос его отставки «находится в плоскости политических разборок». «Когда я был назначен министром обороны, я в тот же день написал заявление о прекращении политической деятельности, поэтому я не могу комментировать эти вещи. Я - министр обороны Украины, а когда уволят, я много чего расскажу», - пообещал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, на заседании правительства премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.