Сегодня Рада рассмотрит ряд ратификаций и законопроект о жилищно-коммунальных услугах (видео)
10:15, 08 ноября 2017Политика
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Среди вопросов ратификации, в частности, финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Рада также рассмотрит проекты постановлений о назначении премий и стипендий Верховной Радимолодим ученым / фото УНИАН
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов о ратификации международных соглашений и законопроект о жилищно-коммунальных услугах.
Как передает корреспондент УНИАН, среди вопросов ратификации, в частности, финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Среди прочего, парламент сегодня должен также рассмотреть проекты постановлений о назначении премий и стипендий Верховной Рады молодым ученым.
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