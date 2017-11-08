Сегодня Рада рассмотрит ряд ратификаций и законопроект о жилищно-коммунальных услугах (видео)

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов о ратификации международных соглашений и законопроект о жилищно-коммунальных услугах.

Как передает корреспондент УНИАН, среди вопросов ратификации, в частности, финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Среди прочего, парламент сегодня должен также рассмотреть проекты постановлений о назначении премий и стипендий Верховной Рады молодым ученым.