Один из лидеров БЮТ, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай ТОМЕНКО убежден, что парламентская оппозиция должна быть единой и иметь одно оппозиционное правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сказал в эфире Ривненской облгостелерадиокомпании.

Он отметил, что для власти была бы большая роскошь иметь два оппозиционных правительства, поэтому задача для нынешней украинской оппозиции – быть единой в парламенте и иметь одно оппозиционное правительство.

По его словам, Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» имеют общую стратегию действий, определенную в соглашении о демократической оппозиции, но не имеют выработанной тактики. А она, по мнению народного депутата, будет заключаться в том, чтобы договариваться об общих действиях в парламенте, в частности, относительно принятия законов не консенсусом, а большинством голосов. Иначе, по мнению Н.ТОМЕНКО, оппозиция не сможет выстроить систему противовеса нынешней власти. Он также считает, что оппозиция и ее правительство должны работать на опережение, готовить альтернативные законопроекты и предложения, чтобы можно было более эффективно их использовать в Верховной Раде.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что членами теневого правительства могут быть не только представители БЮТ или «Нашей Украины», но и других партнерских политических сил. По его словам, оппозиция также отказалась от требования государственного финансирования теневого правительства, а будет использовать для этого средства фракции.