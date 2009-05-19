Газпром: Ющенко беспардонно нападает на газовые соглашения

Чрезмерная политизация омрачает нормальную работу газовых компаний. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

"Не случайно сегодня я вынужден был обратить внимание на то, что президент Ющенко, на котором лежит ответственность за кризис, который произошел в январе этого года, он опять абсолютно беспардонно начал нападать на те соглашения, которые были подписаны в январе месяце…", - сказал Медведев.

На уточнение ведущего, что речь идет о совершенствовании, а не пересмотре, зампред правления «Газпрома» ответил:

"Ну, я как бы нашел время прочитать его заявление, и опять он заявил о том, что считает эти сделки несоответствующими интересам Украины. Но я готов в любом виде доказать, вплоть до прямого диалога, что эти сделки полностью соответствуют стандартам европейского газового рынка и с точки зрения цены на газ, и с точки зрения ставки за транзит".