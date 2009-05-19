Бютовец сказал доброе слово в спину уходящему Балоге

С увольнением главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ глава государства Виктор ЮЩЕНКО потерял серьезного креативного менеджера и огромную поддержку.

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

«БАЛОГА был значительно сильнее ЮЩЕНКО, и поэтому найти ему замену будет достаточно трудно», - сказал народный депутат.

По словам С.МИЩЕНКО, в данном случае В.БАЛОГА, подав в отставку, повел себя достаточно мудро, поскольку «поезд ЮЩЕНКО падает в бездну».

Он высказал мнение, что впоследствии В.БАЛОГА и его политическая сила «Единый центр» очень тесно будут сотрудничать с фракцией Партии регионов, направляя свои усилия против премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«БАЛОГЕ это выгодно, поскольку он ненавидит ТИМОШЕНКО и, сотрудничая с Партией регионов, на следующих выборах может попасть в парламент», - сказал депутат от БЮТ.

Прогнозируя, кто может стать главой Секретариата Президента, С.МИЩЕНКО отметил, что, скорее всего, это будет технический кандидат. «Сейчас немногие захотят пойти на эту должность, потому что желающих утонуть на этом корабле не будет», - сказал народный депутат.