“Два кучмиста, два веселых друга...”

С нескрываемым злорадством проправительственное красно-розово-бело-голубое парламентское большинство оперативно поменяло двух ющенковских министров на двух кучмо-януковичевских.

И такое удовольствие имело свои основания. Ведь из-под Президента выбили два важных и знаковых министерства. Минюст визирует все решения главы государства, которые выходят из его Секретариата. И старий-новий министр юстиции Александр Лавринович будет иметь теперь все возможности реализовать свои „задумки” в отрасли контрассигнации президентских указов.

Ну а сфера культуры всегда была для Виктора Ющенко особенно близкой и „душевной”, именно здесь лелеял он дорогие его сердцу масштабные проекты и не ленился „выбивать” на них средства из олигархов. Юрий Богуцкий, тихий и непубличный, но чрезвычайно опытный аппаратчик, креатура Дмитрия Табачника и недавнего однопартийца (по НДП) Анатолия Толстоухова – это идеальная кандидатура для развала и захоронения этих проектов. Причем эти „похороны” будут обставлены детальной бюрократической аргументацией. Известно, что Богуцкий является настоящим мастером из подготовки „отказных” документов.

Тем более, что, по информации некоторых изданий, Богуцкий будет усилен „типа идеологическим” заместителем. Речь идет об Игоре Дидковском, совладельце группы „Родовид”, одного из руководителей пинчуковской партии „Вече”. Дидковский якобы давненько точит зубы на „Мистецький Арсенал” и твердо намерен припасти этот проект для себя. Возможно, именно „боевой зам” переберет на себя функции публичного спикера по конфронтационным темам, а сам трижды министр и в дальнейшем будет действовать привычно - „тихою сапою”. http://tribuna.com.ua/pda/news/2006/11/02/61531/

Не останавливаясь на вопросе о грустной (в любом случае) судьбе еще двух министров президентской квоты, воздадим должное традиционной медийной рубрике „смотрите, кто пришел!”

„Серый кардинал” украинской культуры Юрий Петрович Богуцкий уже в четвертый раз приходит в здание Минкульта (один раз – как заместитель, трижды – как министр „культур-мультур”). Кандидат философских наук, профессор (в научной среде таких профессоров не-докторів наук принято называть „яловыми”). Заслуженый деятель искусств, орденоносец.

Родился 24 сентября 1952 года в селе Мыколаевка Великолепетиского району Херсонской области. Культуре обучался обстоятельно, семь лет: три в Херсонском училище культуры, четыре в Киевском институте культуры, в настоящее время известном как „цирк имени Поплавского”. Имеет диплом из специальности „режисер театрального коллектива” „культпросветработа”. По специальности проработал аж два года – в Херсонском доме культуры текстильщиков. С 1977-го по 1991 год находился на комсомольской и партийной работе. Потом в „высших кругах” припомнят специальность „по диплому”.

1991 год – заместитель министра культуры, впоследствии – советник по „вопросам духовного возрождения” будущего светоча украинской социал-демократии (О) Леонида Кравчука. Должность звучала достаточно комично, поскольку культурная и интеллектуальная элита Украины, насколько приходилось слышать автору, к роли этого „деятеля” в духовном возрождении Украины относилась достаточно-таки презрительно. Дискурс его всегда лежал в рамках банальных общностей – и никаких ярких инициатив в отрасли культуры и духовности от него так и не дождались.

Тем не менее, Ю.Богуцкий последовательно трудился на ниве „культурного консалтинга”, будучи советником у таких достойных персонажей, как Павел Лазаренко и Валерий Пустовойтенко.

В середине 1999 года был в первый раз назначен министром культуры, но в кресле просидел лишь 5 месяцев и был освобожден. Таланты Юрия Петровича были востребованы в Администрации президента, где он зарекомендовал себя верным солдатом Леонида Кучмы. В правительстве Виктора Ющенко места ему не было – это, кстати, насколько известно автору, была принципиальная позиция тогдашнего премьера.

Зато после отставки ющенковского Кабмина наступило звездное время Ю.Богуцького: он целых четыре года руководил из министерского кресла украинской культурой. Последствия известны. А в феврале 2005-го Юрий Петрович опять лишился должности, зато пристроился в кресло заместителя руководителя секретариата Верховной Рады Украины. Информированные люди знают, насколько важной является эта негромкая должность, с которой удобно контролировать прохождение (или непроходження) законопроектов через все парламентские инстанции.

Все причастные к отрасли хорошо знали непревзойденное умение Юрия Петровича четко и быстро „решать вопрос”, выполняя задание начальства. И при этом бюрократическое мастерство и чрезвычайная осторожность позволяли практически никогда не оставлять следов.

Едва ли не единственное исключение – громкая история вывоза в 2004 году из Украины в Нидерланды коллекции Франца Кенигса, которая хранилась в Музее им. Варвары и Богдана Ханенков. По каким-то причинам Леонид Кучма тогда очень спешил – и Юрию Богуцкому пришлось сильно „наследить”, буквально силой „продавливая” это решение, невзирая на протесты парламентариев, интеллигенции, большое количество публикаций в печати.

Эксперты оценили стоимость коллекции, которая состояла из 119 полотен эпохи Возрождения и Нового Времени (Дюрер, Лукас Кранах-старший и др.), по меньшей мере в 200 млн. долларов.

Народные депутаты Л.Танюк и Б.Олийнык, академики М.Попович, И.Дзюба, А.Федорук, О.Чебикин, классик украинской литературы П.Загребельний, ведущие культурологи и искусствоведы, интеллектуалы и художники в один голос выражали мнение, что коллекция как народная собственность должна остаться в Украине.

Лесь Танюк, который был тогда председателем парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, сделал депутатский запрос об отмене распоряжения Кабмина относительно возвращения коллекции Кенигса Нидерландам и передал дело Генпрокуратуре.

Как писало тогда „Зеркало недели”, внезапно, во время демократического диалога, который развернулся вокруг этого вопроса, 23 июня 2004 года коллекцию чуть ли не силой изымают из Музея Ханенков по приказу министра культуры Юрия Богуцкого. История вышла чрезвычайно грязной. Дирекции музея предъявили информацию о якобы отзове Танюком своего депутатского запроса и заявления в Генпрокуратуру. Сам Танюк эту фальшивую информацию впоследствии решительно опроверг. Никто решения комитета Верховной Рады не отменял, никто заявления из прокуратуры не отзывал.

Напрашивается вывод, что имело место не только нарушение закона, а еще и элементарная ложь. Из музея коллекция немедленно попала на борт самолета, который резво взял курс на Амстердам. Как писал академик Мирослав Попович „в данном случае возвращение коллекции выглядит как подарок – из казны национальной, а не частной”.

А.Федорук, тогдашний председатель Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей, в своем письме расценил произошедшее как „правовое преступление”. „Считаю, что инициатива должностных лиц относительно проведения передачи Нидерландам коллекции Кенигса в одностороннем порядке является нарушением ст. 5 закона Украины „Про вывоз, ввоз и возвращение культурных ценностей”. Такая акция унижает украинскую национальную политику, авторитет нашей страны, нарушает политические интересы нашего государства”.

А еще таможня пропустила коллекцию без согласования с ведомством Федорука, что является грубым нарушением действующего законодательства. Но Ю.Богуцкий (срам глаза не выест) гордо вручил в Роттердаме „подарочек” местному музею.

http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/502/47036

Путь от Черновола к Януковичу – через Кучму

Однако по крайней мере Ю.Богуцкий запятнал свою репутацию, ревностной службой своему „барину” Л.Кучме, который чуть ли не в каждом выступлении кланялся и благодарил за „поддержку украинской культуры”. Это верный и последовательный кучмист.

А вот его коллега, еще один новый-старый министр Александр Лавринович менял ориентации и хозяев, словно те перчатки, даже неоднократно обвинялся в „предательстве”. Однако большую часть срока своей политической и административной деятельности все же был кучмистом.

Как въедливо отмечали СМИ, Лавринович, в отличие от своего предшественника Романа Зварича, не имеет проблем с дипломами, он закончил два вуза, а также является кандидатом и физических, и юридических наук. На протяжении 15 годов Лавринович был и научным работником, специалистом по сверхтвердым материалам, и одним из лидеров Народного руха Украины, близким сподвижником Вячеслава Чорновола, и раскольником Руха, и политиком-ющенковцем, и, и профессиональным юристом, который полностью удовлетворял потребности таких требовательных заказчиков, как Леонид Кучма, Виктор Медведчук и, в последнее время, Виктор Янукович.

Родился Александр Владимирович 28 июня 1956 года и городе Овручи Житомирской области. в 1978 году закончил Киевский университет им. Т.Шевченко по специальности физик. Там же учился в аспирантуре и защитил первую кандидатскую диссертацию на тему „Интенсификация обработки сверхтвердой керамики лазерным облучением”. С 1978-го по 1991гг. работал в знаменитом Институте сверхтвердых материалов НАНУ, а в 1990–1992-ом – выкладывал в КПИ.

С 1989 года – член Народного руха, работал на партийных должностях 14 лет. С 1990-го по 1998 год Лавринович (любил тогда называть себя „Олесь”) был заместителем председателя Руха, членом политсовета и Центрального провода НРУ (до 2003 года).

В 1990 году Александр Владимирович дважды пролетел на выборах – сначала в ВР в 16 избирательном округе в Киеве, а затем и к Киевраде. Зато в административных делах ему везло больше: в 1990 году Лавринович становится членом Центризбиркома, в 1991 его назначают заместителем председателя ЦИК, а в 1992–1993-ом – он на протяжении года исполняет обязанности руководителя Центральной избирательной комиссии.

Наработанный опыт и связи приходятся кстати, и в 1994 году О.Лавринович в первый раз становится депутатом ВР в далеком, но очень руховском Дрогобыче на Львовщине. Параллельно с депутатством учится в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. в 1998 году проходит в парламент в той же Львовской области.

в 1999 году в известном конфликте Вячеслава Чорновола с „младоруховцями” Юрием Костенко, Василием Червонием и другими поддержал последних в попытках модернизировать и технологизировать партию. Но после гибели культового лидера все же остался в НРУ вместе с Г.Удовенко. Не знаю, верить ли пленкам экс-майора Мельниченко, но на них зафиксирован голос, похожий на голос Геннадия Иосифовича, который просит похожего голосом на Л.Кучму собеседника помочь с финансированием Руха.

Просто раскола Руха Кучме было мало, следовало перекрыть перспективы его обломкам. Самый верный путь – переманить к себе молодых харизматичных политиков, которые могли бы в роли лидеров возродить национал-демократический тренд в украинской политике. Кроме того, необходимо было предотвратить их приход в окружение отставленного с должности премьера, но популярного Виктора Ющенко. Не потому ли в июле 2001 года Александр Лавринович получил предложение, от которого нельзя отказаться: занять должность госсекретаря министерства юстиции в правительстве Анатолия Кинаха? Амбициозный молодой политик после длительного собеседования с Леонидом Данииловичем радостно принял предложение.

Новоиспеченный госсекретарь быстренько защитил еще одну кандидатскую, в этот раз на тему „Избирательное законодательство Украины и пути его совершенствования”.

До назначения на высокую должность Александр Владимирович был главой парламентской комиссии по расследованию убийства Георгия Гонгадзе. Многие из коллег Гии, из депутатов, политологов и политиков считают, что это была едва ли не самая позорная страница политической деятельности Лавриновича. Позволим себе цитату из одного из интернет-изданий:

„Лавринович отказывался изучать пленки Мельниченко, неоднократно говорил о необходимости прекратить работу комиссии, бойкотировал ее решение, отказывался вносить от имени комиссии острые проекты постановлений, где речь шла о вынесении недоверия руководству МВД и Генпрокуратуры. Его тезисы удивительным образом совпадали с позицией Банковой, в результате чего многие эксперты выражали мнение, что назначение в Минюст – своеобразная плата за „правильну позицию”.

http://tribuna.com.ua/pda/news/2006/11/02/61531/

По-змеиному гибкий Лавринович умудрялся быть своим и в кучмовской власти, и в национал-демократической оппозиции. в 2002 году он прошел в парламент по списку „Нашей Украины”. И моментально „киданул” наивных коллег из НРУ. Еще бы, теперь Кучма пригласил его целым министром в правительство Януковича!

Очевидно, он нравился и одному, и второму. Потому и сел вторично в министерское кресло – и сходу начал активно работать, причем, как поговаривают злые языки, и в ассигнационном, и в контрассигнационном направлении.

А теперь, в завершение статьи, автор позволит себе оценочный вывод. Имеет право, согласно с действующим законодательством. Если сравнивать И.Лихового и Р.Зварича, с одной стороны, и Ю.Богуцкого и В.Лавриновича – с другой, то я вполне уверен, что нехватка диплома или опыта – не так страшна, как нехватка чести, совести и патриотизма.

Николай Писарчук