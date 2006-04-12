Пожар в центре Киева

Сегодня, 12 апреля, в 8.10 на центральный пульт “01” Главного управления МЧС Украины в г. Киеве поступил сигнал о пожаре в 16-этажном здании «Киевпроекта» на ул. Б.Хмельницкого, 16.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного ГУМЧС, на место были высланы подразделения пожарно-спасательной службы.

Очаг пожара оказался в одном из офисных помещений на 8-м этаже: горел компьютер, от большой температуры в закрытом помещении начала тлеть мебель и плавиться оргтехника. Пожарные организовали вывод людей из задымленного здания и тушение пожара.

Пожар ликвидировали в течение 15 минут.

Окончательная причина пожара устанавливается специалистами, предварительно можно сказать о нарушении эксплуатации электроприборов.