Томенко придумал, как отбить кое-кому охоту баллотироваться в Президенты

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выступает за внесение изменений в закон о выборах Президента, которые позволили бы сократить количество участников избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Черноморской телерадиокомпании.

«Мы (Украина) провели четыре президентских кампании. Динамика: бюллетеней было 6, 7, 13, 24. Если мы сейчас ничего не изменим, будет где-то 40 (кандидатов в президенты)», – сказал вице-спикер.

По мнению Н.ТОМЕНКО, задача большинства кандидатов – работать против других кандидатов, не представляя при этом своего «стратегического курса». «Фактически, роль политического киллера – это важная роль во время этой (президентской) кампании», – отметил Н.ТОМЕНКО.

Он предлагает увеличить взнос при регистрации кандидатов до 10 млн. грн. «Сейчас какая норма? Партия, которая вас выдвигает, делает взнос 500 тысяч гривень. Это не те деньги, которые характеризуют авторитетность и статус человека, – считает Н.ТОМЕНКО. – Я предлагаю 10 миллионов. При этом один взнос не больше 100 тысяч, чтобы не было монополии какой-то финансово-политической группы. Но после 10 миллионов вы не получаете еще никакого статуса, потому что, по моей версии, вы (только) авторитетность показали, (показали, что) вам верят и дают деньги».

Затем, отметил вице-спикер, претендентам нужно собрать подписи в поддержку. Н.ТОМЕНКО предлагает увеличить их число до одного миллиона. «По закону надо собрать 500 тысяч подписей. Я предлагаю миллион подписей», – сказал он.

Таким образом, считает заместитель председателя ВР, удастся сократить количество кандидатов «хотя бы до десяти». «Это будут серьезные люди, в которых вложены деньги и (которых) поддерживает значительное количество людей», – заявил Н.ТОМЕНКО.

Он назвал предлагаемые изменения радикальными и считает, что его за них «будут критиковать многие политики мелкого уровня».