Эксперты об Ульянченко: у нее хорошие связи в олигархических кругах

Эксперты считают, что избрание председателя Киевской облгосадминистрации Веры УЛЬЯНЧЕНКО председателем совета партии «Народный Союз Наша Украина” сделает эту политическую силу более управляемой.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты экспертного опроса Киевского Института проблем управления имени Горшенина.

Научный директор Школы политической аналитики при НАУКМА Алексей ГАРАНЬ прогнозирует, что с приходом В.УЛЬЯНЧЕНКО увеличится дисциплина в партии: «Вера УЛЬЯНЧЕНКО будет закрывать на себе решение основных вопросов и будет основным каналом связи с Президентом. Это будет означать, что эта бесконечная демократия, которая господствовала в «Нашей Украине», закончилась, а на ее место придет жесткий централизованный стиль руководства».

А.ГАРАНЬ также отметил, что у В.УЛЬЯНЧЕНКО хорошие отношения с финансовыми кругами, в том числе с Партией регионов. “Это назначение, как и ряд последних событий, в «Нашей Украине» свидетельствует, что она из оранжевой, революционной превращается в консервативную силу», - считает А.ГАРАНЬ.

По его словам, в 2005 году партия утратила возможность стать мощной правоцентристской силой классического европейского образца, а после выборов 2007 года – либеральной «третьей силой». «И я думаю, что какие бы сейчас ни были назначение, вряд ли это сможет ее реанимировать как мощную силу правоцентристского спектра», - подчеркнул А.ГАРАНЬ.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО отметил, что слухи о таком назначении ходили задолго до заседания совета партии.

«Суть заключается в том, что Виктор ЮЩЕНКО бросает в бой последние резервы, свою старую гвардию. В том числе и из-за того, что больше некого бросать», - считает В.ФЕСЕНКО.

Очевидно, отметил политолог, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ по определенным причинам не хочет возглавлять партию, осознавая, что реанимировать «живой труп» под названием «Наша Украина» не удастся. «Возможно, Вере Ивановне (УЛЬЯНЧЕНКО – УНИАН) удастся найти деньги на поддержку деятельности этого организма, на проведение избирательной кампании – она талантливый фандрайзер, у нее хорошие связи в олигархических кругах», - подчеркнул он.

При этом В.ФЕСЕНКО отметил, что НСНУ является политическим отражением и рейтинга, и статуса В.ЮЩЕНКО. «Закат политической карьеры В.ЮЩЕНКО означает и закат «Нашей Украины». Весьма похоже, что происходит очередная, возможно, уже последняя, перегруппировка в окружении В.ЮЩЕНКО: из него вытесняют Виктора БАЛОГУ. Вера УЛЬЯНЧЕНКО умеет совмещать политику с бизнесом. Для нее это существенный шаг вперед, потому что она привыкла быть «серым кардиналом» при ЮЩЕНКО, а теперь получила официальный статус», - считает эксперт.

По мнению президента Центра социальных исследований «София» Андрея ЕРМОЛАЕВА, В.ЮЩЕНКО в ситуации кризиса принимает не рациональные, а “семейно-целесообразные решения”. По его словам, В.УЛЬЯНЧЕНКО никогда не была известным креативным политиком . “Она скорее бизнесмен, бухгалтер, чиновник. Но в ситуации кризиса политической команды Президент вынужден опираться на тех, кому доверяет лично. Госпожа УЛЬЯНЧЕНКО вряд ли будет авторитетом для национал-демократической среды, не думаю, что это будет фигура сплочения”, - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

Он считает, что это означает, что когда-то провозглашенная идея объединенной национал-демократической партии останется благим историческим начинанием В.ЮЩЕНКО и не более того. “Возможно, госпоже УЛЬЯНЧЕНКО удастся создать эдакую камерную организованную политическую силу, которая будет заниматься сервисом Президента, но славные времена «Нашей Украины» как влиятельной политической силы, видимо, уходят», - подчеркнул политолог.

Директор Института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО назвал избрание В.УЛЬЯНЧЕНКО очень сильным шагом. “Вера Ивановна известна как прекрасный организатор и человек, который болеет за партию, она не сомневалась в президентской линии, не заявляла о своих амбициях, и партия может получить реального руководителя, на которого сможет положиться Президент. Она не будет превращать партийную структуру в инструмент реализации своих политических амбиций”, - отметил он.

По словам К.БОНДАРЕНКО, «Наша Украина» получила свою «железную леди». В то же время он ставит под сомнение, что партия сможет получить те результаты, которые она имела в 2002-2005 годах, “но можно с уверенностью говорить, что Вера УЛЬЯНЧЕНКО сможет вернуть благосклонность электората уровня 2006 года – 12-15 процентов».