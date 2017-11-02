В Раде требуют от СНБО ввести санкции против российской нефтяной компании

СНБО должен ввести санкции в отношении российской нефтяной компании, которая финансирует войну в Украине. Об этом на своей странице в Facebook народный депутат от Укропа Виталий Куприй.

"Во время гибридной войны России на территории Украины вполне успешно ведет свой бизнес российская нефтяная компания «Татнефть», которая занимает шестое место в РФ по объему добычи нефти", - пишет нардеп.

На официальном сайте компании отмечается, что на украинской территории существует сеть из 103 АЗС, 11 нефтебаз и 1 газонаполняющей станции в Полтавской и Харьковской областях, входящих в состав «Татнефть-АЗС-Украина» (ООО «Татнефть-АЗС-Украина»).

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Нардеп отмечает, что согласно годовому отчету «Татнефти», за время военной агрессии она профинансировала бюджет России на 8 миллиардов долларов. И это без учета 2017 года. При этом, компания незаконно ведет свою деятельность на оккупированных территориях Украины.

"Таким образом, часть средств в российский бюджет уплачивается за счет ведения бизнеса на территории нашего государства и ее оккупированных территориях", - отмечает Куприй.

Сейчас «Татнефть» хочет стать единственным поставщиком топлива для Министерства обороны РФ. Соответствующий запрос правительства РФ направил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Однако, согласно решения СНБО от 28 апреля 2017 года, в перечне юридических лиц, к которым применяются санкции, «Татнефти» и ее дочерних предприятий нет вообще! И это тогда, когда страна-агрессор продолжает боевые действия и оккупацию Украины, каждый день гибнут наши украинские люди. Это происходит и финансируется в том числе и за счет деятельности «Татнефти», которая несет угрозу национальной безопасности Украины", - написал народный депутат.

Куприй отметил, что направил депутатское обращение Президенту Петру Порошенко и Секретарю СНБО Александру Турчинову с требованием немедленного введения санкций в отношении российской нефтяной компании «Татнефть».