НАПК составило на Сытника протокол о коррупции, НАБУ вызвало Корчак на допрос - журналист

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило в отношении председателя НАБУ Артема Сытника протокол о коррупции из-за конфликта интересов и непредоставления информации по требованию НАПК. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Иванов.

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"Правонарушение, по мнению НАПК, заключается в том, что Сытник выдал доверенность на представление его интересов руководителю юридического управления НАБУ Ярчаку, который осуществлял представительство его интересов как физического лица в суде, задействовав государственный ресурс в личных целях. Также Сытник отказался предоставить НАПК соответствующую информацию и документы для проверки, что является нарушением требований антикоррупционного законодательства", - говорится в его сообщении.

Также Иванов рассказал, что сегодня, когда Сытник узнал о составленном в отношении него протоколе, НАБУ вдруг вызвало главу НАПК Корчак на допрос повесткой. Кроме того, журналист опубликовал фото страниц протокола.