Донецкий губернатор подал в отставку

Председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим ЧУПРУН подал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

«Председатель Донецкой областной государственной администрации господин ЧУПРУН попросился на другую работу и в связи с этим подал заявление. Заявление его будет доведено до сведения Президента, и сегодня я подпишу направление об освобождении господина ЧУПРУНА от должности председателя ОГА», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительства был заслушан отчет о социально-экономической ситуации в Донецком регионе, в частности, относительно бюджетной дисциплины. Отчет представили заместитель министра экономики Сергей РОМАНЕНКО, представители Министерства финансов и ГНА. Премьер-министр отметил, что отчет принят к сведению.

Кроме того, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, в ближайшее время правительство проведет совместное заседание с представителями крупнейших финансово-промышленных групп региона, посвященное финансовой дисциплине и плану их работы до конца текущего года.

Справка УНИАН. В.ЧУПРУН был назначен председателем Донецкой облгосадминистрации 4 февраля 2005 года.