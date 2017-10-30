Меньше половины россиян одобряют поддержку "ДНР" и "ЛНР" Москвой - опрос

Всего 41% россиян считают, что Россия должна поддерживать так называемые "ДНР" и "ЛНР" в вооруженном конфликте. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", проведенного 15-19 сентября.

6% опрошенных считают, что Россия должна поддерживать Украину в конфликте. Еще 37% считают, что Москва никого не должна поддерживать.

При этом доля россиян, опасающихся, что вооруженные столкновения на востоке Украины могут перерасти в войну между Москвой и Киевом, остается стабильной. В сентябре 2017 года в той или иной мере этого опасались 42% респондентов, в июле 2016-го – 40%.

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Наибольшее беспокойство у россиян такое развитие событий вызывало в разгар боевых действий на Донбассе в июне 2014 года (68%).

В то же время вырос страх россиян перед тем, что вооруженные столкновения на востоке Украины могут перерасти в войну между Россией и западными странами или в мировую войну. В июле 2016 года такого сценария опасались 29%, а в сентябре 2017-го – уже 40%.

Как сообщал УНИАН, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье за журналистку Ксению Собчак проголосовали бы менее 1% респондентов.