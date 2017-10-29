На Волыни в одной из ОТГ вместо бюллетеней поступили пустые листки (фото)

На два участка в Любешове в пачке вместе с напечатанными бюллетенями поступили пустые бумажки. Об этом сообщают Волынские новости со ссылкой на пресс-службу волынского УКРОПа.

В частности, на участке № 070545, что находится в Любешовском доме культуры, с 2265 бюллетеней – 5 не содержат никакой информации. Председатель УИК Валентина Бубало рассказала, что в этих бюллетенях должна быть указана информация о кандидатах на главу Любешовской ОТГ.

«Всего на этом участке должны проголосовать 2261 избиратель. Действительных бюллетеней 2260 и 5 – пустых листков. Обычно здесь не приходит максимальное количество избирателей голосовать, поэтому, я думаю, всем хватит бюллетеней. Нехватку бюллетеней мы уже внесли в протокол избирательной комиссии», – отметила Валентина Бубало.

Аналогичная ситуация на участке № 070546, что находится в Любешовском НПК. Тут поступило 2260 бюллетеней, из которых 2 – пустые.

Заметим, по состоянию на 12:00 явка в ОТГ – 21,4 %.

Напомним, сегодня на Волыни выборы – в 19 ОТГ: Боратинском и Городищенской (Луцкий район), Иваничовской, Колковской (Маневичский район), Любешовской, Цуманской и Жидичинской (Киверцовский район), Копачовской (Рожищенский район), Дубечненской, Смидинской и Сереховичевской (Старовыжевский район), Заричанской и Оваднивской (Владимир-Волынский район), Любомльской городской ОТГ, Ровенской и Головненской (Любомльский район), Турийской и Лукивской ОТГ (Турийский район), Велимчанской ОТГ (Ратновский район).