Украина поддерживает территориальную целостность Испании в пределах международно признанных границ - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина поддерживает территориальную целостность Королевства Испания в пределах международно признанных границ.

Об этом он написал в Twitter.

"Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в пределах международно признанных границ", - заявил Климкин.

"Мы поддерживаем действия правительства Испании по урегулированию кризиса в рамках действующей Конституции, соблюдения законодательства и обеспечения уважения прав всех граждан", - подчеркнул глава МИД.

В пресс-службе МИД Украины подчеркнули, что Украина не признает провозглашения в одностороннем порядке независимости Каталонии.

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Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, 29-30 октября министр иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастис осуществит рабочий визит в Украину.

Как сообщал УНИАН, Каталонский парламент сегодня, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании.

Сенат Испании одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией сразу же после того, как парламент этого региона проголосовал за независимость от Испании.