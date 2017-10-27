Нацполиция собирается закупить новые автозаки и оружие

В декабре этого года Национальная полиция Украины закупит новые автомобили для перевозки задержанных, оружия и бронежилетов.

Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции Украины Константин Бушуев, который вместе с главой Нацполиции Украины Сергеем Князевым находится с рабочей поездкой во Львове, сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

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"Для перевозки задержанных полиция будет использовать две категории спецавтомобилей: рассчитанных на перевозку трех и девяти человек. Эти автомобили будут построены на базе современных моделей известных автомобильных брендов. Поставка автомобилей, оружия и бронежилетов правоохранителям ожидается уже в начале декабря. Такой срок предусмотрен соответствующим договором", - говорится в сообщении.

Также Бушуев сообщил, что на вооружение Нацполиции будет принято девять катеров для выполнения задач на воде. "Позавчера мы приняли на вооружение первый катер. Всего будет девять катеров. Все регионы, которые стоят на воде, будут доукомплектованы новыми катерами. Это позволит нам быть более мобильными при выполнении задач на воде", - сказал Бушуев.

Также сообщается, что тактические подразделения полиции, которые участвуют в обеспечении безопасности во время массовых собраний, получат современные спецсредства связывания вместо наручников.