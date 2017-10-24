Стычки в Святошинском суде: в сети появилось видео задержания сторонников Коханивского

В Святошинском суде в начале заседания по делу лидера движения ОУН Николая Коханивского произошла драка. Видео обнародовано "112 Украина".

В помещении суда было много полицейских, которые задержали сторонников Николая Коханивского. Также правоохранители разбирают баррикады, которые вчера соорудили протестующие в суде.

Отмечается, что существовала предварительная договоренность подождать адвокатов и перейти в другое помещение для того, чтобы продолжить заседание суда. Для этого нужно было разобрать баррикаду у выхода. Ее разобрали, начали выходить, но по словам сторонников Коханивского, во втором помещении было много полицейских, которые в последствии вошли в захваченный зал, продолжили разбирать баррикаду, задерживать протестующих и выводить их через окно.

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Как сообщал УНИАН, сторонники лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского сегодня ночью устроили погром в Святошинском райсуде Киева. Активисты разгромили помещение и начали возводить баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в изолятор временного содержания после обнародования решения суда о переносе заседания по избранию меры пресечения на 9.00.

Утром спецназовцы в Святошинском райсуде Киева задержали корреспондента УНИАН Сергея Лефтера и около 20 сторонников Коханивского.