Гражданину Украины запретили въезд в Россию, где живет его семья

Представители пограничной службы Федеральной службы безопасности России запретили въезд на территорию Российской Федерации первому заместителю председателя Объединения украинцев России, гражданину Украины Юрию КОНОНЕНКО.

Об этом говорится в заявлении Объединения украинцев России, обнародованном на их сайте.

В заявлении ОУР сообщается, что инцидент произошел 10 мая, когда Ю.КОНОНЕНКО возвращался к месту постоянного проживания в Москве. Он имеет выданное в установленном порядке разрешение на постоянное проживание и вид на жительство. В Москве также живут его жена, дочь и родители.

При этом представители пограничной службы никак не мотивировали свой отказ, сообщив, что "компетентными органами РФ въезд на территорию России Ю.Г. КОНОНЕНКО запрещен".

"Правление Объединения украинцев России и правление Федеральной национально-культурной автономии украинцев России рассматривают такие действия государственных органов РФ как политическое преследование активистов украинских организаций России и выражают решительный протест", - говорится в заявлении ОУР.

Правление ОУР и Федеральной национально-культурной автономии украинцев России требуют от государственных органов РФ "четких и вразумительных разъяснений относительно запрета въезда Юрию КОНОНЕНКО на территорию РФ и немедленной отмены этого запрета".

Как сообщалось, 6 мая Объединение украинцев России обратилось с письмом к Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой объяснить причины закрытия Украинского образовательного центра в Москве.

7 мая украинские организации в России выразили возмущение заявлением представителя МИД России Андрея НЕСТЕРЕНКО, который 27 апреля заявил об отсутствии запросов от украинской диаспоры на учреждение школ с преподаванием на украинском языке.