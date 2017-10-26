Мосийчука планируют перевести в другую больницу - Ляшко

Народного депутата Игоря Мосийчука, который пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева, планируют перевести в другую больницу.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время брифинга, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Будет новая больница. Куда - я думаю, в интересах безопасности не стоит говорить. Если Мосийчук сочтет необходимым, он сам об этом сообщит», - сказал Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, двое погибли - охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.

Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.