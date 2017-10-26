За 20 минут до окончания эфира у канала "Эспрессо" не было мотороллера, который взорвался – свидетели

Свидетели рассказали, что происходило во время покушения на народного депутата Игоря Мосийчука возле офиса Эспрессо.

Об этом передает Еспресо.TV.

"В десять часов мы закончили наш прямой эфир. Балла и Мосийчук в 22.01 покинули студию и вышли к гостевому дивану, где еще в течение минуты обсуждали тему беседы. Затем они ступеньками пошли на первый этаж. Секунд через 30 раздался взрыв, от которого заложило уши", - рассказала гостевой редактор Ирина Узлова.

По ее словам, охранники увидели на мониторах, что взорвался мотороллер.

По словам работников Эспрессо, которые были возле офиса, за 20 минут до окончания эфира мотороллера еще не было на месте событий.

"Мы сразу начали вызывать скорые, полицию. Бала сидел на ступеньках возле магазина, у него были осколочные ранения спины. На месте ему оказали неотложную помощь. Потом его повезли в больницу", - добавила гостевой редактор.

Также о ситуации в первую минуту после взрыва рассказал один из свидетелей происшествия.

"Я прибежал на звук и увидел, что были пострадавшие, пострадали машина и мотоцикл. Лежало двое людей. Один из пострадавших был непосредственно возле подъезда. Человек у мопеда еще подавал признаки жизни", - рассказал свидетель.

По его словам, человек, что лежал у входа в дом, был в худшем состоянии.

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Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука, и один человек – охранник нардепа – погибла.

Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.

Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис", у него – ранения конечностей, спины и живота. Врачи прооперировали нардепа.

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.