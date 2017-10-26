Шкиряк назвал покушение на Мосийчука терактом, который "могли совершить российские спецслужбы"

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает, что произошел террористический акт, покушение на жизнь государственного деятеля, народного депутата Украины Игоря Мосийчука.

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

Он отметил: «По моему глубокому убеждению, это моя точка зрения, безусловно это террористический акт, осуществленный достаточно профессионально». При этом добавил, что по предварительным оценкам, мощность взрыва в тротиловом эквиваленте, учитывая те повреждения, которые можно видеть, могла быть до одного килограмма». «Там достаточно серьезные повреждения. Террористы заложили взрывчатку в припаркованный мотороллер или мотоцикл напротив выхода», - добавил Шкиряк.

Советник министра внутренних дел подчеркнул: «Определенно имеем дело с покушением на жизнь государственного деятеля, это теракт, по моему убеждению, безусловно могли совершить российские спецслужбы, поскольку сама дерзость этого преступления дает понимание, что ниточки могут вести туда, потому что российские спецслужбы действуют таким показательным методом, показательными кровавыми убийствами». Он подчеркнул, что следствие будет продолжаться и будут отработаны все версии.

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Шкиряк сообщил, что четверо пострадавших, среди которых, в частности, народный депутат Украины Игорь Мосийчук, политолог Виктор Бала, а один человек погиб. Он отметил, что трое пострадавших находятся в больнице, а четвертый раненый скончался по дороге в медицинское учреждение.

По его словам, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, там находится глава киевской полиции Андрей Крищенко и руководство главка.

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.