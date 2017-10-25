Оккупанты "запретили" Чийгозу и Умерову жить в Крыму - Чубаров

Заместителям председателя Меджлиса Ильми Умерову и Ахтема Чийгозу, которые были незаконно осуждены в оккупированном Крыму и выданные Турции, «запретили» проживать в оккупированном Крыму. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат (фракция «БПП») Рефат Чубаров на брифинге в Киеве.

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«Мы понимаем, почему их освободили перемещением через Турцию ... чтобы показать, мол, что они идут навстречу не Украинскому государству, а идут навстречу Турции. Это такая тактика со стороны России. Но перемещение их за пределы Крыма - это значит, что им закрыли дорогу домой, то есть, это освобождение с запретом проживать в Крыму», - сказал он.

«Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз будут работать в Киеве, пока мы все вместе не вернемся домой, в освобожденный Крым», - отметил Чубаров.

Как сообщал УНИАН, в течение сентября в оккупированном Россией Крыму по результатам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

22 сентября так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Николаю Семене наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком 3 года с запретом заниматься публичной деятельностью.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

9 октября президент Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом по координации действий в защите прав и свобод граждан Украины в оккупированном Крыму.

Сегодня, 25 октября, Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, а дальше они должны отправиться в Украину.