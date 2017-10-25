Чубаров рассказал, кто был задействован в освобождении Умерова и Чийгоза

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины (фракция «БПП») Рефат Чубаров заявляет, что в освобождении незаконно осужденных оккупационными властями в Крыму заместителей председателя Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.

По его словам, последние две недели Умеров и Чийгоз, ближайшие их родственники, а также народный депутат Украины Мустафа Джемилев, сам Чубаров жили в постоянном напряжении в ожидании освобождения заместителей председателя Меджлиса.

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«Понятно, что к освобождению Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза были привлечены множество людей - от президента Украины и президентов других стран, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и руководства Меджлиса крымскотатарского народа до родственников и адвокатов Ильми и Ахтема», - подчеркнул Чубаров.

Он отметил, что освобождение всех политзаключенных Крыма было и остается одной из главных задач Меджлиса крымскотатарского народа на этапе временной оккупации Крыма Россией. «Мы продолжаем делать всё возможное и более того, чтобы радость освобождения вошла в каждую крымскотатарскую семью, воцарилась над всем Крымом. От имени Меджлиса крымскотатарского народа выражаю искреннюю благодарность всем, кто способствовал освобождению Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза», - подчеркнул Чубаров.

Как сообщал УНИАН, самолет с заместителями председателя Меджлиса Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом, которые были незаконно осуждены оккупантами в Крыму, уже приземлился в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook. Цеголко отметил, что по поручению президента Украины их будет встречать посол Украины и способствовать их пребыванию в Турции.

Перед этим Чубаров в комментарии УНИАН сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, дальше они отправятся в Украину.

***9 октября президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно координации действий в защите прав и свобод граждан Украины в оккупированном Крыму.

В течение сентября в оккупированном Крыму по результатам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

22 сентября так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Николаю Семене наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком 3 года с запретом заниматься публичной деятельностью.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.